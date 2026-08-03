Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperliche Auseinandersetzung mit unbekannten Beteiligten

Ludwigshafen-Hem (ots)

Am Dienstag, den 02.08.2026 gegen 15:50 Uhr kam es in der Hartmannstraße in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Hierbei soll ein Mann einen anderen Mann zunächst angeschrien und dann zu Boden geschlagen haben. Auf dem Boden habe der Mann zusätzlich auf sein Opfer eingetreten. Eine unbeteiligte, 43-jährige Zeugin aus Ludwigshafen schritt ein und verständigte die Polizei. Der Geschädigte habe unter anderem eine blutende Wunde am Kopf davongetragen. Die Polizei konnte vor Ort jedoch weder den Täter, noch sein Opfer antreffen.

Der Geschädigte trug eine weiße kurze Hose mit grauen Streifen und ein schwarzes T-Shirt mit weißen Streifen. Der Täter sei schlank mit dunklem Hauttyp. Er habe einen Bart und eine Kappe getragen.

Sollten sie am Dienstagnachmittag verdächtige Wahrnehmungen in der Hartmannstraße gemacht haben oder Angaben zu den beteiligten Personen machen können, werden sie gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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