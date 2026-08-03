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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrradfahrer flüchtet nach Rotlichtverstoß und Verkehrsunfall mit PKW

Schifferstadt (ots)

Ein Missachten des Rotlichts führte am Sonntag (02.08.2026) gegen 12 Uhr an der Kreuzung Mutterstadter Straße und Bahnhofstraße in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall, nach dem der Verursacher flüchtete. Eine 62-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Mutterstadter Straße in Fahrtrichtung Altenhofstraße und passierte die dortige Kreuzung bei grün zeigender Ampel. Gleichzeitig war ein bislang unbekannter Fahrradfahrer auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof unterwegs. Dieser ignorierte das Rotlicht der Ampelanlage, fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit dem Pkw der Frau. Nach dem Zusammenstoß verließ der Radfahrer die Unfallstelle unerlaubt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrradfahrer geben können, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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