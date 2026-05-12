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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ludwigshafen-Oppau - Diebstahl aus Transporter

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, den 10.05.2026, 14 Uhr bis Montag, den 11.05.2026, 06:45 Uhr, brachen unbekannte Täter den auf dem Laderaum befindlichen Lagerkasten eines Transporters in der Rheinstraße auf. Hierbei entwendeten sie einen Laubbläser einschließlich Akku.

Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen oder der Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 - 963 24205
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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