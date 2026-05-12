POL-PDLU: Ludwigshafen-Oppau - Diebstahl aus Transporter
Ludwigshafen (ots)
Im Zeitraum von Sonntag, den 10.05.2026, 14 Uhr bis Montag, den 11.05.2026, 06:45 Uhr, brachen unbekannte Täter den auf dem Laderaum befindlichen Lagerkasten eines Transporters in der Rheinstraße auf. Hierbei entwendeten sie einen Laubbläser einschließlich Akku.
Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen oder der Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .
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