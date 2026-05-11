Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schwarze Farbe statt neuer Versicherung

Schifferstadt (ots)

Am Samstag, den 08.05.2026, konnte gegen 21:30 Uhr durch eine Funkstreifenwagenbesatzung auf dem Parkplatz des Rewe Marktes ein abgestellter E-Scooter festgestellt werden. Dieser fiel den Beamten aufgrund des übermalten Versicherungskennzeichens ins Auge. Hierbei handelte es sich um ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen, welches mittels schwarzer Farbe auf den aktuellen Stand gebracht werden sollte. Da auch nach einer längeren Wartezeit kein Besitzer ausfindig gemacht werden konnte, wurde der E-Scooter präventiv sichergestellt. Im Nachgang konnte der 39-jährige Halter ermittelt werden. Dieser räumte ein, den E-Scooter geführt zu haben, wusste jedoch nichts von dem abgelaufenen Versicherungsschutz. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

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