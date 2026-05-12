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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 (Ludwigshafen-Edigheim) - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, dem 11.05.2026, gegen 18 Uhr, kam es im Zinkig/Ecke Wolfhartstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Ludwigshafener kollidierte mit seinem Fahrzeug beim Rückwärtsfahren gegen einen Stromkasten und entfernte sich nach Inaugenscheinnahme des Schadens unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Der Unfall konnte durch einen Polizeibeamten beobachtet werden, der sich außer Dienst befand. Dieser nahm die Verfolgung auf und konnte das Fahrzeug an der Kreuzung Wolfhartstraße/Hildebrandstraße stoppen.

Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnte beim 58-jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung und einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 - 963 24205
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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