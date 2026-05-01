Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Leichtverletzen

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (30.04.2026) kam es an der Kreuzung Schänzeldamm / Bruchwiesenstraße gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der 81-jährige Fahrer eines BMW missachtete das Rotlicht und fuhr vom Schänzeldamm in den Kreuzungsbereich zur Bruchwiesenstraße ein. Dort kam es zur Kollision mit dem 50-jährigen Fahrer eines Mercedes. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt, durch den Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 65.000EUR geschätzt.

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