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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt in der Franz-Kirrmeier-Straße gestoppt

Speyer (ots)

Am gestrigen Tag gegen Mitternacht kontrollierten Beamte der Polizei Speyer einen 41-jährigen Pkw-Fahrer in der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer. Während der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 41-jährigen Fahrzeugführer wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 0,68 Promille. Der Mann wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht, um einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durchzuführen. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zur Unterbindung der Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Neben einem Bußgeld muss der Fahrer nun zusätzlich mit einem Fahrverbot rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-103 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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