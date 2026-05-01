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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mit falschem 50-Euroschein bezahlt

Frankenthal (ots)

Am 30.04.2026 um 17:30 Uhr bezahlte eine 37-Jährige Frankenthalerin im Netto-Markt in der Eisenbahnstraße in Frankenthal ihre Waren mit einem 50 Euroschein. Dem Kassierer fiel jedoch auf, dass es sich bei dem Euroschein um eine Fälschung handelt, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Der Polizei gegenüber gab sie an, dass sie den Schein von einem Bekannten erhalten hätte. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld. Weitere Ermittlungen hinsichtlich des Bekannten wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-0
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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