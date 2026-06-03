Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Unter Alkoholeinfluss auf dem E-Scooter
Grünstadt (ots)
Das Atemalkoholtestgerät zeigte mehr als 1,1 Promille an, weshalb einem 53 Jahre alten Fahrer eines E-Scooters eine Blutprobe entnommen wurde. Der Mann wurde heute (03.06.26) gegen 11:40 Uhr von der Polizei kontrolliert und weil er nach Alkohol roch, musste er pusten. Das Ergebnis der Blutuntersuchung ist für das Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr der entscheidende Wert.
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