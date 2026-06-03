PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Alkoholeinfluss auf dem E-Scooter

POL-PDNW: Unter Alkoholeinfluss auf dem E-Scooter
  • Bild-Infos
  • Download

Grünstadt (ots)

Das Atemalkoholtestgerät zeigte mehr als 1,1 Promille an, weshalb einem 53 Jahre alten Fahrer eines E-Scooters eine Blutprobe entnommen wurde. Der Mann wurde heute (03.06.26) gegen 11:40 Uhr von der Polizei kontrolliert und weil er nach Alkohol roch, musste er pusten. Das Ergebnis der Blutuntersuchung ist für das Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr der entscheidende Wert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren