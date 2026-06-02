Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall auf A 65 führt zu Stau im Berufsverkehr

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Dannstadt-Schauernheim (ots)

Heute Morgen, 02.06.2026, gegen 06:50 Uhr kam es auf der A 65 Fahrtrichtung Ludwigshafen, zwischen der Anschlussstelle Dannstadt-Schauernheim und dem AK Mutterstadt zu einem Verkehrsunfall, der zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Berufsverkehr in Richtung Ludwigshafen führte.

Ein 60jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis SÜW übersah beim Fahrstreifenwechsel zum Überholen einen PKW Citroen mit DÜW-Kennzeichen, der neben ihm fuhr und touchierte diesen (Fahrerin, 24 Jahre, aus NW). Dieser drehte sich durch die Berührung und rammte dabei einen anderen PKW (VW, MA-Kennzeichen, Fahrerin 49 Jahre aus dem Landkreis DÜW), der sich dann ebenfalls durch den Aufprall drehte. Alle drei Fahrzeuge kamen beschädigt auf beiden Fahrstreifen der A 65 zum stehen und hinterließen ein recht großes Splitterfeld. Alle Fahrzeugführer konnten unverletzt den Fahrzeugen entsteigen.

Da zunächst das Schadensausmaß unbekannt war und auch verletzte Personen gemeldet wurden, wurden sowohl Rettungsdienst, als auch Feuerwehr zusammen mit der Polizei zu dem Unfall entsandt. Die Autobahn war für ca. 30 Minuten voll und anschließend für weitere 15 Minuten einseitig gesperrt, bis sie gegen 07:45 Uhr wieder frei gegeben werden konnte.

Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 36000 Euro

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