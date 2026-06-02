Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Taschendiebstähle in Geschäft der Hauptstraße - Polizei sucht Zeugen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstag, 26.05.2026, sowie am Freitag, 29.05.2026, kam es jeweils vormittags in einem Ladengeschäft in der Hauptstraße zu zwei Taschendiebstählen. Betroffen waren eine 68 jährige und eine 65 jährige Frau. Eine bislang unbekannte Täterin entwendete in beiden Fällen die Geldbörsen der Geschädigten aus deren Taschen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Geschädigten während ihres Einkaufs abgelenkt und bemerkten den Diebstahl erst im Nachhinein. Beide berichteten unabhängig voneinander von einer verdächtigen Frau, die sich zur Tatzeit im Bereich des Geschäfts aufgehalten haben soll. Die Verdächtige wurde als etwa 25 Jahre alt, circa 1,70m bis 1,80m groß und von schlanker Statur beschrieben. Sie hatte lange, dunkle glatte Haare und trug mehrere Tätowierungen an den Armen, darunter Rosenmotive. Am 29.05. trug sie eine schwarze Baseballkappe, ein dunkles T Shirt und eine helle, dünne, lange Hose.

Wer kann Angaben zu den Taten machen oder hat die beschriebene Frau gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 06321 - 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell