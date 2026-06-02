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POL-PDNW: Sperrung der Kirchheimer Straße aufgrund Verkehrsunfall

POL-PDNW: Sperrung der Kirchheimer Straße aufgrund Verkehrsunfall
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Grünstadt (ots)

Drei leichtverletzte Personen und Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich heute (02.06.26) gegen 13:00 Uhr in der Kirchheimer Straße ereignet hat. Vier Pkw befuhren die Straße zwischen Einmündung Industriestraße und Kreisverkehr Richtung Kirchheim. Die drei vorausfahrenden Fahrzeugfahrenden hielten aufgrund eines Rückstaus vom Kreisverkehr her an. Der nachfolgende vierte Autofahrer fuhr auf den dritten Wartenden auf, welcher auf seinen Vordermann und dieser wiederum auf den Ersten geschoben wurde. Die Verkehrsunfallbeteiligten des auffahrenden Pkw, des dritten und des zweiten wartenden Pkw trugen leichte Verletzungen davon. Zwei Autos, nämlich das auffahrende und das dritte wartende, waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden an allen Fahrzeugen wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Die Kirchheimer Straße war bis zum Abschluss der Maßnahmen zwischen Einmündung Industriestraße und Kreisverkehr komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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