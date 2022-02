Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Brände mit Sach- und leichtem Personenschaden

Haßloch/Meckenheim (ots)

Zwei voneinander unabhängige Brände beschäftigten gestern am späten Nachmittag bzw. frühen Abend die Polizeiinspektion Haßloch. Zunächst geriet gegen 18:20 Uhr in einer Schrebergartensiedlung im Westen Haßlochs aus bisher unbekannten Gründen ein Holzunterstand mit gelagertem Stroh in Brand. Die Feuerwehr Haßloch konnte den Brand ohne Übergreifen auf andere Parzellen löschen, die L 532 zischen Haßloch und Mußbach musste für die Dauer der Löscharbeiten ca. 1,5 Stunden gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens ist bis jetzt unbekannt, zu Personenschäden kam es nicht. Um 18:57 Uhr wurde der Brand einer Werkstatthalle eines Aussiedlerhofs in Meckenheim gemeldet. Durch die Freiwillige Feuerwehr der VG Deidesheim wurde der Brand gelöscht, der Sachschaden wird auf ca. 20000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist unbekannt, es wird aber ein technischer Defekt vermutet. Ein Anwohner wurde durch Inhalation von Rauchgasen leicht verletzt und konnte vor Ort ambulant behandelt werden.

