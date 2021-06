Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Diebstahl von Werkzeugen und Baumaterialien

Schwerin (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden in der Leonard-Frank-Straße aus einem Wohnblock, der sich in der Sanierung befindet, diverse Werkzeuge und Baumaterialien entwendet. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Wohnhaus.

Ob es einen Zusammenhang mit einem Einbruch in einen Baucontainer im Hopfenbruchweg, bei dem ebenfalls Werkzeuge entwendet wurden, gibt, ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. An den Tatorten wurden durch die Kripo Spuren gesichert.

Der entstandene Stehlschaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise zu den Diebstahlhandlungen bitte an das Polizeihauptrevier unter 0385/5180-2224 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell