Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Unfall mit leichtverletzter Person

Rülzheim (ots)

Eine 22-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Karlsruhe kam am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9, in Höhe der Auffahrt Rülzheim-Süd, von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Um 11:44 Uhr befuhr die 22-Jährige mit ihrem Opel Corsa die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Süden und kam aus bisher unbekannter Ursache kurz nach der Auffahrt Rülzheim-Süd nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn prallte das Fahrzeug der 22-Jährigen gegen einen kleineren Baum und stürzte die angrenzende Böschung hinab, wo es an einem Wildschutzzaun zum Stehen kam. Das Fahrzeug wurde komplett beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs musste der rechte Fahrstreifen für wenige Minuten gesperrt werden. Bei dem Einsatz unterstützte ebenfalls die Feuerwehr aus Rülzheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Philipp Schmidt

Telefon: 07274-958-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell