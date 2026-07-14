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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 47-Jähriger entblößt sich vor Kindern

Kaiserslautern (ots)

Ein 47-Jähriger hat sich am Montagmittag im Volkspark vor zwei Mädchen entblößt. Der Mann ist laut Zeugenaussagen in der Nähe der beiden acht- und neunjährigen Kinder stehen geblieben und hat sie gezielt beobachtet. Als die Mädchen zu ihm sahen, zog er unvermittelt sowohl seine Hose als auch seine Unterhose herunter, sodass sein Geschlechtsteil zu sehen war. Im Anschluss lief er kommentarlos davon. Die alarmierte Polizei konnte den Verdächtigen anhand einer detaillierten Personenbeschreibung wenig später ausfindig machen und einer Kontrolle unterziehen. Neben einem Platzverweis erhielt er zudem eine Anzeige wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Die Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben dazu machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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