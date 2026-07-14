Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit eskaliert

Kaiserslautern (ots)

Zwei Frauen sind in der Nacht zu Dienstagnacht verbal und körperlich aufeinander losgegangen. Eine 46-Jährige hatte eine 30-Jährige eines Lokals in der Richard-Wagner-Straße verwiesen. Als die Jüngere sich weigerte, die Bar zu verlassen, eskalierte die Situation. Nach aktuellem Ermittlungsstand griff die Lebensältere ihre Kontrahentin an und verletzte sie am Kopf. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Die 30-Jährige beleidigte während des Streits einen Mann und ging ihn körperlich an, bevor sie anfing, die Beamten zu beschimpfen. Sie weigerte sich zudem vehement, dem ausgesprochenen Platzverweis nachzukommen. Als die Einsatzkräfte die beiden Frauen auseinanderbrachten und versuchten, die 30-Jährige zum Gehen zu bewegen, wurden sie als "Arschloch" und "dumm" bezeichnet. Weiterhin drohte die Frau damit, die Polizisten zu verletzen. Sie rempelte einen Beamten an, und war unkooperativ bei der Anzeigenaufnahme und störte diese wiederholt. Eine Begleiterin der Unruhestifterin mischt sich ebenfalls in die Polizeiarbeit ein. Weil beide sich vehement weigerten, dem ausgesprochenen Platzverweis nachzukommen, wurden sie schlussendlich in Gewahrsam genommen. Die 30-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Beleidigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Auch auf die 46-Jährige kommt ein Verfahren wegen Körperverletzung zu. |laa

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