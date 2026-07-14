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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 45-Jährige geht auf Polizisten los

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Sonntagnacht ist ein Streit mit mehreren Beteiligten in der Klosterstraße eskaliert und führte zu einem Angriff auf einen Polizeibeamten. Eine Streife wurde von Zeugen informiert, da sich die lautstarke Auseinandersetzung kurz nach 0 Uhr auf die Straße verlagerte. Die Einsatzkräfte schafften es, die Beteiligten voneinander zu trennen. Dabei fiel eine 45-Jährige auf, da sie wiederholt die Arbeit der Polizisten störte. Die Frau ging dann mehrmals auf einen Beamten los und wurde aufgefordert, das zu unterlassen. Da mündliche Verwarnungen nicht halfen, musste sie weggeschoben werden. Dabei griff die Frau an und schlug nach den Einsatzkräften. Diese verteidigten sich, was die mutmaßliche Angreiferin dazu brachte, sie zu beleidigen. Letztlich muss sich die 45-Jährige wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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