Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall: Sechsjähriger leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

In der Altenwoogstraße hat sich am Montagabend ein Unfall ereignet, bei dem ein sechsjähriger Junge leicht verletzt wurde. Gegen halb acht überquerte das Kind auf Höhe der Tannenstraße zu Fuß die Fahrbahn, mutmaßlich ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 59-jähriger BMW-Fahrer, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Junge hatte großes Glück: Er erlitt nur leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden, die der Rettungsdienst versorgte. Der 59-Jährige blieb unverletzt. An dem BMW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. |kle

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