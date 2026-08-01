Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Tödlicher Verkehrsunfall in Oberreichenbach

Fahrzeuge kollidieren auf Kreuzung

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Calw (ots)

Oberreichenbach-Siedichfür/Igelsloch. Am heutigen Samstagmorgen (01.08.2026) kam es gegen 07.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 82-jähriger Dacia Fahrer seinen schweren Verletzungen an der Unfallstelle erlegen ist. Aus Richtung Igelsloch kommend, kollidierte er beim Abbiegen auf der Landesstraße L346 mit dem VW einer 42-Jährigen, in dem ein zehnjähriges Kind mitfuhr. Sie wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. "Der Aufprall war so stark, dass wir alle Insassen mit hydraulischem Gerät befreien mussten", fasste Einsatzleiter, Oberreichenbachs Kommandant Oliver Rathfelder zusammen. Neben der Feuerwehr Oberreichenbach war auch die Feuerwehrabteilung Schömberg um 7.54 Uhr alarmiert worden, um die Maßnahmen zu unterstützen. An den beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Totalschaden von insgesamt 45.000 Euro. Sie hat außerdem einen Gutachter und Ermittlungskollegen hinzugezogen, weshalb die Strecke mehre Stunden lang gesperrt blieb. Die Feuerwehren Oberreichenbach waren mit 60 Einsatzkräften in zehn Fahrzeugen vor Ort, der Rettungsdienst von DRK und ASB mit vier Fahrzeugen und acht Personen sowie die Polizei mit zwei Streifen und vier Beamten.

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