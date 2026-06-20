Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Großbrand auf Entsorgungsanlage Simmozheim/ Restmüll steht in Flammen

Feuerwehr verhindert Brandausdehnung

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Calw (ots)

Simmozheim. Am Samstagabend (20. Juni) geriet auf der Entsorgungsanlage des Landkreises Calw in Simmozheim der Restmüll auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern in Brand. "Der Restmüll stand in Vollbrand und der Rauch war weithin sichtbar, weshalb wir unmittelbar eine Bevölkerungswarnung auslösten", stellte Einsatzleiter Bernd Robertz fest. Der Kommandant der Simmozheimer Feuerwehr traf mit der initial um 19:13 Uhr alarmierten Feuerwehr - Führungsgruppe des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Althengstett-Simmozheim-Ostelsheim-Gechingen zuerst am Einsatzort ein. "Es galt, die Ausbreitung der Flammen zu verhindern", verwies der hinzugeeilte Kreisbrandmeister Bernd Meyer auf die Wasserversorgung, die mittels Leitungen vom Hydranten auf der Anlage sowie zwei rund einen Kilometer langen B-Schlauchleitungen zum Wasserhochbehälter der Schwarzwaldwasserversorgung nahe dem Abzweig an der Kreisstraße aufgebaut wurden. Über den Teleskopgelenkmast der Feuerwehr Althengstett sowie den Wasserwerfer (Wenderohr und Monitor) der Feuerwehr Calw erfolgte der Löschangriff auf den Brand in der Betonschale für den Restmüll. Nachdem die Flammen eingedämmt waren, wurde durch Unterstützung des Betreibers, der Abfallwirtschaftsgesellschaft AWG mit einem Bagger der Müll auseinandergezogen. Dabei schossen immer wieder Flammen in die Höhe, die Feuerwehrleute mit Handrohren löschten. Parallel dazu überwachte die Drohnengruppe des Landkreises im alarmierten GVV aus der Luft die Löscharbeiten und kontrollierte die Temperatur des Brandes. "Wir werden sicher bis Mitternacht im Einsatz sein und eine Brandwache bis in den Morgen stellen", prognostizierte Einsatzleiter Robertz. Insgesamt waren 49 Brandschutzkräfte mit 14 Fahrzeugen, zwei Polizeistreifen mit vier Beamten sowie der Rettungsdienst mit zwei Sanitätern im Einsatz. Letztere wurden durch den DRK Ortsverein Calw mit zwölf Kräften in vier Fahrzeugen abgelöst, die unter anderem für Getränke und Stärkung der Feuerwehrleute sorgten. Verletzt wurde niemand und die Brandursache ist aktuell unklar.

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