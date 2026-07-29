Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Waldbrand in Enzklösterle

Große Entfernungen für Wasserversorgung

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Calw (ots)

Enzklösterle. Am heutigen Mittwoch, 29. Juli wurden die Feuerwehren um 13.37 Uhr zu einem Waldbrand nach Enzklösterle alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Waldfläche von rund 500 Quadratmetern im Gipfelbereich eines Waldstücks in Brand. Die Einsatzstelle befand sich etwa fünf Kilometer im Waldgebiet, wodurch sich die Anfahrt auf rund 30 Minuten verlängerte.

Zur Brandbekämpfung waren rund 80 Einsatzkräfte mit etwa zehn Fahrzeugen im Einsatz. Vor Ort unterstützten Kreisbrandmeister vom Dienst Tido Lüdtke sowie der Kreisbrandmeister Bernd Meyer die Einsatzleitung. Beteiligt waren die Feuerwehren aus Bad Wildbad, Neuweiler, Altensteig, Calw und Enzklösterle. Zusätzlich wurde die Abteilung Calmbach zur Sicherstellung des Grundschutzes in Bereitstellung versetzt.

Zu Beginn des Einsatzes wurde eine umfangreiche Schlauchleitung aufgebaut und ein Pendelverkehr zur Wasserversorgung eingerichtet. Die Brandbekämpfung erfolgte mit vier C-Rohren.

Nachdem der Brand der betroffenen Bäume unter Kontrolle gebracht werden konnte, schlossen sich zeitintensive Nachlöscharbeiten an, um verbliebene Glutnester vollständig abzulöschen. Diese Maßnahmen nahmen einen erheblichen Teil des Einsatzes in Anspruch. Eine Drohne unterstützte die Kontrolle von Glutnestern.

Insgesamt wurden zur Brandbekämpfung und für die Nachlöscharbeiten rund 30.000 Liter Wasser eingesetzt. Durch das koordinierte Vorgehen der eingesetzten Kräfte konnte der Waldbrand schließlich vollständig gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Mit drei Personen und einem Fahrzeug war die Schnelleinsatzgruppe des DRK-Ortsvereins Oberes Enztal vor Ort und auch die Polizei machte sich ein Bild. Die Feuerwehren werden den Einsatz am frühen Abend beenden.

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