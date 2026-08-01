Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Waldfläche in Brand

Feuerwehr verhindert Ausbreitung

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Calw (ots)

Bad Teinach-Zavelstein/Rötenbach. Unweit der Wohnsiedlung "Auf der Hardt" brannte am letzten Julitag eine 200 Quadratmeter große Waldfläche. "Als wir eintrafen, schlugen die Flammen etwa 10 bis 15 Meter hoch", sagte Kommandant und Einsatzleiter Werner Kalmbach der Feuerwehr Bad Teinach-Zavelstein. Diese wurde um 14.20 Uhr mit Vollalarm zur Brandstelle alarmiert, ebenso die Abteilung Altburg der Feuerwehr Calw. Neben einer Baustelle, die sich aktuell auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Zavelstein und Rötenbach befindet, war auch eine stabile Wasserversorgung im Wald eine Herausforderung. Die Löschangriffe wurden von rund 60 Brandschutzkräften über die Tanklöschfahrzeuge bewerkstelligt, die im Pendelverkehr zum Waldbrand fuhren. Unter vereinten Kräften verhinderten sie eine Ausbreitung des Waldbrandes. Unterstützend kontrollierte die Landkreis-Drohne aus Althengstett das Gebiet mit der Wärmebildkamera, um potenzielle Glutnester im Waldboden sowie Funkenflug in der Umgebung zu orten. Nachdem die sichtbaren Flammen gelöscht waren, wässerten die Brandschutzkräfte sowohl die betroffene Fläche als auch einen Sicherheitsstreifen um den verbannten Waldboden herum. Unterstützt wurden die Feuerwehren durch Kreisbrandmeister Bernd Meyer und seinen Stellvertreter Tido Lüdtke. Für den Eigenschutz der Einsatzkräfte, allen voran durch Getränke, war die Schnelleinsatzgruppe des DRK-Ortsvereins Calw mit vier Fahrzeugen und zwölf Personen am Einsatzort. Ermittlungen zur Brandursache führt die Polizei durch, die mit zwei Beamten vor Ort war.

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