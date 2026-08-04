Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Rauchschwaden über dem Wald: Drohne gibt Entwarnung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bedburg-Hau (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau wurde am heutigen Dienstag (04.08.2026) um 11:28 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Waldbrand" zu einem Waldstück hinter Schloss Moyland alarmiert. Ein Baggerfahrer hatte dort Rauchschwaden wahrgenommen und vorsorglich den Notruf gewählt.

Aufgrund der derzeit hohen Gefahr von Wald- und Flächenbränden (Warnstufe 4 von 5) wurden mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau sowie die Drohnenstaffel der Feuerwehr Kleve alarmiert. Das betroffene Gebiet wurde aus der Luft kontrolliert. Ein Brand konnte dabei nicht festgestellt werden, sodass schnell Entwarnung gegeben werden konnte. Die Ursache der Rauchschwaden ließ sich nicht eindeutig klären. Möglich ist, dass diese durch die aktuelle Wetterlage oder Rauch aus dem Waldbrand in den Niederlanden verursacht wurden.

Die Einsatzleitung hatte Brandoberinspektor Christoph van Beeck.

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau weist angesichts der anhaltenden Trockenheit auf die aktuell hohe Gefahr von Wald- und Flächenbränden hin. Bereits kleine Unachtsamkeiten können einen größeren Brand auslösen. Offenes Feuer sollte in Wald- und Feldnähe unbedingt vermieden werden. Zudem dürfen Zigarettenkippen keinesfalls aus dem Autofenster geworfen werden - sie können trockene Böschungen, Felder oder Wiesen entzünden und so gefährliche Flächen- und Feldbrände verursachen. Wer Rauch oder Feuer entdeckt, sollte umgehend den Notruf 112 wählen.

Weitere Information in der Meldung vom 07.07.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116244/6309376

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell