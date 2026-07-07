Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Waldbrandgefahr in Bedburg-Hau: Vorsicht und Rücksicht schützen Mensch und Natur

Bedburg-Hau (ots)

Zu geringe Niederschläge, steigende Temperaturen und trockenes Laub auf den Waldböden erhöhen in den Frühjahrs- und Sommermonaten immer wieder sehr kurzfristig die Waldbrandgefahr in Nordrhein-Westfalen - und damit auch in Bedburg-Hau. Heute (07.07.2026) und Samstag (11.07.2026) wird die Waldbrandwarnstufe 4 von 5 erreicht (hohe Gefahr!). Darauf weisen die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, die Gemeinde Bedburg-Hau sowie das Regionalforstamt Niederrhein von Wald und Holz NRW gemeinsam hin.

Mit rund 500 Hektar Wald- und Gehölzflächen verfügt Bedburg-Hau über wertvolle Natur- und Erholungsräume, die in den kommenden Wochen besonders vor möglichen Waldbränden geschützt werden müssen.

Die beteiligten Institutionen appellieren daher an alle Bürgerinnen und Bürger, besondere Vorsicht walten zu lassen und die geltenden Regeln einzuhalten. Offenes Feuer ist im Wald sowie in einem Abstand von weniger als 100 Metern zum Wald gesetzlich verboten. Dies gilt ausdrücklich auch für Grills und sonstige Feuerstellen. Rettungswege wie Waldwege und Zufahrten müssen jederzeit frei bleiben, damit Einsatzkräfte im Ernstfall schnell handeln können. Fahrzeuge dürfen ausschließlich auf befestigten Flächen abgestellt werden, da heiße Fahrzeugteile trockenes Gras oder Laub entzünden können. Außerdem dürfen keine Zigaretten oder glimmenden Gegenstände in die Natur geworfen werden. Bereits eine weggeworfene Zigarettenkippe kann einen Waldbrand auslösen. Zusätzlich gilt im Wald vom 1. März bis zum 31. Oktober ein gesetzliches Rauchverbot.

Wer Rauchgeruch wahrnimmt oder Flammen im Wald entdeckt, sollte unverzüglich den Notruf 112 wählen. Eigene Löschversuche sollten ausschließlich bei kleinsten Entstehungsbränden unternommen werden.

Breitet sich ein Feuer bereits aus, ist es wichtig, den Gefahrenbereich schnell zu verlassen und die Feuerwehr zu alarmieren.

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, die Gemeinde Bedburg-Hau und Regionalforstamt Niederrhein von Wald und Holz NRW danken allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Unterstützung und ihren verantwortungsvollen Umgang mit der Natur.

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