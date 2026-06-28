Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Drei wetterbedingte Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau (Korrektur: Jetzt mit Einsatzbildern!)

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Bedburg-Hau (ots)

Eine kurze, aber heftige Gewitterfront, die in der Nacht zu Sonntag (28.06.2026) auch über das Gemeindegebiet Bedburg-Hau zog, führte zu insgesamt drei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau.

Um 03:03 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem umgestürzten Baum auf der Hauer Heide im Kreuzungsbereich Schmelenheide alarmiert. Bereits um 03:15 Uhr folgte der nächste Einsatz: Auf der Kalkarer Straße (B57) in Höhe des Gewerbegebietes mussten herabgestürzte Äste beseitigt werden. Beide Sturmschäden konnten zügig abgearbeitet werden.

Um 03:32 Uhr erfolgte die Alarmierung zu einem vermuteten Blitzeinschlag in ein Wohnhaus. Die Bewohner hatten Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Vor Ort stellte die Feuerwehr Schäden an der Elektroinstallation des Wohnhauses fest. Diese dürften die Ursache für den von den Bewohnern wahrgenommenen Brandgeruch gewesen sein. Umfangreiche Kontrollen, insbesondere des Dachbodens mit einer Wärmebildkamera, ergaben jedoch keine Hinweise auf einen Brand. Der Einsatz konnte gegen 04:00 Uhr beendet werden.

Die Einsatzleitung in der Nacht hatte Brandoberinspektor Christoph van Beeck.

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