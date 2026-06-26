Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Kleinkind nach Fahrzeugverriegelung wohlbehalten befreit

Bedburg-Hau (ots)

Mit dem Einsatzstichwort "Türöffnung" wurden die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau sowie der Rettungsdienst des Kreises Kleve am heutigen Freitag (26.06.2026) um 10:01 Uhr in den Rosenkamp nach Schneppenbaum alarmiert.

Vor Ort erlebte eine Mutter bange Minuten: Vermutlich war der Fahrzeugschlüssel unbeabsichtigt in den Fußraum gefallen. Das Fahrzeug verriegelte sich daraufhin selbstständig - während sich ihr Kleinkind noch auf dem Beifahrersitz in einer Babyschale befand.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr handelten schnell und umsichtig. Durch einen kleinen Spalt an einer Fahrzeugscheibe gelang es, die Scheibe vorsichtig weiter herunterzudrücken, in das Fahrzeug zu greifen und die Tür zu öffnen. Das Kind konnte wohlbehalten aus dem Fahrzeug befreit und anschließend seiner erleichterten Mutter sowie dem Rettungsdienst übergeben werden.

Für alle Beteiligten endete der Einsatz glücklicherweise ohne gesundheitliche Folgen - zurück blieb vor allem die große Erleichterung über den glücklichen Ausgang.

Die Einstzleitung hatte Brandoberinspektor Christoph van Beeck

Tipp der Feuerwehr:

Solche Situationen lassen sich oft vermeiden, indem der Fahrzeugschlüssel stets bewusst am Körper getragen oder - sofern vorhanden - ein Zweitschlüssel griffbereit aufbewahrt wird. Besonders bei Fahrzeugen mit Keyless-System sollte darauf geachtet werden, den Schlüssel niemals im Fahrzeuginnenraum liegen zu lassen. Vor dem Schließen der Türen lohnt sich ein kurzer Kontrollblick: Kind, Schlüssel und Handy - alles dabei? Dieser kleine Moment der Aufmerksamkeit kann im Ernstfall viel Stress und Sorge ersparen.

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