Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrtenschreiber aus Lastwagen gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Plankstadt aus einem abgestellten Lastwagen das fest eingebaute digitale Kontrollgerät entwendet.

Unbekannte flexten zwischen Donnerstag, 15.00 Uhr und Freitag, 6.00 Uhr die Fahrertür des Lastwagens, der an einem Parkplatz in der Straße Am Ochsenhorn abgestellt war, auf. Im Fahrzeuginneren bauten sie mittels Spezialwerkzeugen das digitale Kontrollgerät aus, mit dem die Lenk- und Ruhezeiten des jeweiligen Fahrers aufgezeichnet werden. Dieses nahmen sie an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

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