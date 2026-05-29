Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Verkehrsunfall mit vier Verletzten auf der Gocher Landstraße

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Bedburg-Hau (ots)

Auf Nachforderung des Rettungsdienstes des Kreises Kleve wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau heute (29.05.2026) um 14:54 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Gocher Landstraße (B9) alarmiert. Der Rettungsdienst war bereits um 14:29 Uhr alarmiert worden.

Zwischen den Einmündungen Kaiser-Wilhelm-Allee und Antoniterstraße war es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw gekommen. Dabei wurden insgesamt vier Fahrzeuginsassen verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Eine weibliche Person musste aufgrund des Verletzungsmusters besonders schonend aus dem Rücksitzbereich eines der beteiligten Fahrzeuge gerettet werden. Da eine Verletzung im Rückenbereich nicht ausgeschlossen werden konnte, setzte die Feuerwehr hydraulisches Rettungsgerät ein, um eine patientenorientierte Rettung durchzuführen.

Darüber hinaus sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab, klemmten die Fahrzeugbatterien ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und stellten den Brandschutz sicher.

Die Einsatzleitung lag bei Gemeindebrandinspektor Klaus Elsmann.

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