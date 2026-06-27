Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Pkw auf der B 57 - BMW-Fahrer schwer verletzt

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Bedburg-Hau (ots)

Am heutigen Samstag (27.06.2026) wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau um 05:42 Uhr gemeinsam mit dem Rettungsdienst des Kreises Kleve durch das automatische E-Call-System eines verunfallten BMW sowie durch weitere Notrufe zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Kalkarer Straße (Bundesstraße 57) alarmiert.

Im Bereich einer langgezogenen Kurve zwischen der Bienenstraße und Schloss Moyland war zu einem Zusammenstoß zwischen einem BMW 1er und einem Linienbus gekommen. Das Schadensbild an beiden Fahrzeugen sowie die Einsatzlage vor Ort zeigen einen erheblichen Frontalzusammenstoß.

Der 23-jährige Fahrer des BMW wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Der Fahrer des Linienbusses erlitt leichte Verletzungen. Er konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen, wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Fahrgäste befanden sich nicht im Bus.

Die technische Rettung des eingeklemmten Pkw-Fahrers gestaltete sich aufwendig. Während der Rettungsdienst den Verletzten parallel im Fahrzeug medizinisch versorgte, setzte die Feuerwehr schweres hydraulisches Rettungsgerät ein, um eine patientenschonende Befreiung zu ermöglichen. Die Rettungsmaßnahmen dauerten rund 30 Minuten.

Zeitgleich sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle und die beteiligten Fahrzeuge, stellten den Brandschutz sicher und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Nach der Befreiung wurde der Schwerverletzte durch einen Notarzt in einem Rettungswagen weiter stabilisiert. Um 07:05 Uhr landete ein angeforderter Rettungshubschrauber aus Dortmund an der Einsatzstelle. Anschließend wurde der 23-jährige zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik geflogen.

Die Einsatzleitung hatte Brandoberinspektor Christoph van Beeck. Insgesamt waren rund 35 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau sowie des Rettungsdienstes des Kreises Kleve im Einsatz.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Bundesstraße 57 im betroffenen Bereich vollständig gesperrt.

Der Einsatz der Feuerwehr konnte gegen 08:00 Uhr beendet werden.

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