Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Nicht angemeldetes Nutzfeuer löst Feuerwehreinsatz aus - Feuerwehr appelliert an die Bevölkerung

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Bedburg-Hau (ots)

Mit dem Einsatzstichwort "Gebäudebrand - Feuerschein zwischen Gebäuden" wurden am heutigen Montag (29.06.2026) um 14:37 Uhr drei Löscheinheiten der Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau zu einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Spehstraße in Louisendorf alarmiert. Ein Passant hatte über den Notruf 112 einen Feuerschein gemeldet.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen Gebäudebrand, sondern um ein nicht angemeldetes Nutzfeuer handelte, das bereits auf die umliegende Vegetation übergegriffen hatte. Ein Atemschutztrupp konnte den Brand mit dem Schnellangriff zügig löschen.

Angesichts der anhaltenden Trockenheit und der hohen Temperaturen hätte sich das Feuer schnell weiter ausbreiten und erhebliche Schäden verursachen können.

Die Feuerwehr weist daher eindringlich darauf hin, dass Nutzfeuer anmeldepflichtig sind. Das Abbrennen ohne Genehmigung ist nicht zulässig und kann neben einem kostenpflichtigen Feuerwehreinsatz auch ein Bußgeld nach sich ziehen. Wer unachtsam mit offenem Feuer umgeht, gefährdet Menschen, Tiere und Sachwerte.

Die Einsatzleitung hatte Brandoberinspektor Christoph Howald.

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