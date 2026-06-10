Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Schulgebäude

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (09.06.2026) brachen noch unbekannte Täter in ein Schulgebäude in der Straße "Längenholz" in Herrenberg ein. Sie hebelten zunächst ein Fenster auf und brachen dann im Inneren mehrere Türen und verschlossene Schränke auf. Im Verwaltungstrakt, wo sich die Büros der Schulleitung und das Sekretariat befinden entwendeten die Täter einen Tresor, in dem sich unter anderem Bargeld befunden haben dürfte. Außerdem stahlen die Unbekannten einen Computer und einen Laptop. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt, während sich der Wert des Diebesguts auf einen vierstelligen Betrag belaufen dürfte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Herrenberg.

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