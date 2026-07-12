Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Grillasche in Mülltonne verursacht Feuer - Feuerwehr appelliert zur Vorsicht

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Bedburg-Hau (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau wurde am heutigen Sonntag (12.07.2026) um 09:10 Uhr zu einem Feuer in einer Doppelgarage am Dechantshof alarmiert.

Der Hausbewohner hatte den Brand selbst bemerkt, umgehend die Feuerwehr verständigt und anschließend zwei in der Garage abgestellte Pkw sowie die brennende Mülltonne ins Freie gebracht. Zudem leitete er erste Löschmaßnahmen ein.

Beim Eintreffen der Feuerwehr mussten lediglich die Reste der Mülltonne abgelöscht werden. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte die Garagenwände mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glut- oder Hitzenester. Eine weitere Brandausbreitung konnte ausgeschlossen werden.

Als Brandursache stellte sich offenbar noch heiße Grillasche vom Vorabend heraus, die in einer Mülltonne entsorgt worden war.

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Grillasche auch viele Stunden nach dem Grillen noch ausreichend heiß sein kann, um Brände auszulösen. Asche sollte deshalb vollständig auskühlen und erst anschließend - idealerweise in einem nicht brennbaren Metallbehälter - entsorgt werden. Keinesfalls darf vermeintlich erkaltete Asche direkt in Kunststoffmülltonnen gegeben werden.

Eigene Rettungs- oder Löschversuche sollten grundsätzlich nur in der Entstehungsphase eines Brandes erfolgen und ausschließlich dann, wenn dadurch keine Gefahr für die eigene Gesundheit oder das eigene Leben entsteht. Im Zweifel gilt: Gebäude verlassen, den Notruf 112 wählen und auf das Eintreffen der Feuerwehr warten.

Die Einsatzleitung hatte Brandoberinspektor Christoph van Beeck. Gegen 10:00 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

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