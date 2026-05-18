Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Deutsche Berufsfeuerwehren auf der INTERSCHUTZ 2026: Einsatzrealität, Innovationen und exklusive Einblicke

Hannover (ots)

- Zukunftsthemen am gemeinsamen Messestand der Leiterinnen und Leiter der deutschen Berufsfeuerwehren (AGBF) und der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V. (vfdb) - Berufsfeuerwehren in Deutschland alle 39 Sekunden im Einsatz - Presserundgänge an allen Messetagen

Wenn sich vom 01. bis 06. Juni 2026 die internationale Fachwelt zur Weltleitmesse INTERSCHUTZ trifft, geben die deutschen Berufsfeuerwehren einen eindrucksvollen Einblick in ihre Arbeit - direkt, praxisnah und aktuell.

Unter dem Leitthema "Safeguarding tomorrow" präsentieren sich die Berufsfeuerwehren gemeinsam mit der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) auf einem 800 Quadratmeter großen Gemeinschaftsstand in Halle 13, Stand D50.

Die Berufsfeuerwehren in Deutschland sind rund um die Uhr im Einsatz - alle 39 Sekunden wird Hilfe geleistet. Hinter dieser Zahl stehen hochkomplexe Einsatzlagen, moderne Technik und Menschen, die täglich Verantwortung übernehmen.

Die Berufsfeuerwehren in Deutschland stehen täglich vor großen und kleinen Herausforderungen. Von großen Katastrophen-/ Unglücksfällen bis hin zu alltäglichen Einsätzen jeglicher Art. Hierfür finden die rund 39.000 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehren immer eine Lösung auch wenn die Einsatzzahlen kontinuierlich steigen - zuletzt auf 800.000 Feuerwehreinsätze im Jahr 2025.

Am Stand erhalten Journalistinnen und Journalisten exklusive Einblicke in zentrale Zukunfts- und Einsatzthemen:

- Bevölkerungsschutz in Zeiten zunehmender Extremereignisse - Entwicklungen im Rettungsdienst und in Integrierten Leitstellen - Vorbeugender Brandschutz als Schlüssel moderner Gefahrenabwehr - Karrierewege und Nachwuchsgewinnung bei Berufsfeuerwehren

Ergänzt wird dies durch anschauliche Fakten aus dem Einsatzalltag, wussten Sie etwa, dass:

- insgesamt 5.600 Feuerwehrfunktionen bei den deutschen Berufsfeuerwehren im gesamten Bundesgebiet rund um die Uhr besetzt sind, um zusammen mit den Freiwilligen Feuerwehren sofort Hilfe leisten zu können. - rund 1.500 Rutschstangen auf allen Berufsfeuerwehrwachen dafür sorgen, dass unsere Einsatzkräfte in durchschnittlich 87 Sekunden zu den Einsatzfahrzeugen gelangen. - durch stetige Steigerung der Einsatzzahlen bereits am 01.10.2025 das Einsatzaufkommen des gesamten Jahres 2000 erreicht wurde.

Dass die Berufsfeuerwehren für fast alle Herausforderungen eine Lösung haben, zeigt sich auch am Messestand inkl. einen knapp neun Meter hohem Turm. Diesen haben Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München seit Mitte letzten Jahres konzipiert, gebaut und schlussendlich auch in den Messehallen aufgebaut. Alles in Eigenregie, mit handwerklichem Geschick und viel Herzblut.

Einladung an Medienvertreter

Nutzen Sie die INTERSCHUTZ für persönliche Gespräche, Hintergrundinformationen und starke Bildmotive direkt an unserem Messestand: Presserundgänge werden an allen Messetagen angeboten - individuell oder in kleinen Gruppen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und Ihren Besuch:

- Halle 13 | Stand D50 - presse.interschutz@agbf.de - 0711 21673556 - www.agbf.de/interschutz2026

INTERSCHUTZ auch digital erleben

Begleiten Sie die Messe auch online: Auf den Social-Media-Kanälen der AGBF geben wir exklusive Einblicke in Vorbereitungen, Messehighlights und Gespräche mit spannenden Persönlichkeiten aus der Welt der Berufsfeuerwehren.

- Instagram: @berufsfeuerwehren_de - Facebook: @berufsfeuerwehrendeutschland

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