Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Feuerwehr Bergisch Gladbach informiert erneut über den Neubau der Feuer- und Rettungswache 2

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Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach lädt zu einer weiteren Bürgerinformationsveranstaltung zum geplanten Neubau der Feuer- und Rettungswache 2 ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 27. Mai 2026, um 18:00 Uhr im Feuerwehrhaus 10 in Refrath an der Steinbreche statt.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte die Feuerwehr gemeinsam mit der Stadt Bergisch Gladbach im Rahmen zweier Bürgerinformationsveranstaltungen über das Projekt und den damaligen Planungsstand informiert. Nun sollen die Bürgerinnen und Bürger erneut über die aktuellen Entwicklungen sowie die nächsten Schritte im weiteren Verfahren informiert werden.

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach wird darüber hinaus gemeinsam mit dem beauftragten Architekturbüro den aktuellen Stand der Planungen vorstellen und erläutern.

"Uns ist es wichtig, die Bürgerinnen und Bürger transparent über den aktuellen Sachstand des Projektes zu informieren und die weiteren Planungsschritte nachvollziehbar darzustellen", erklärt Jörg Köhler, Leiter der Feuerwehr Bergisch Gladbach.

Im Anschluss an die Vorstellung des aktuellen Planungsstandes besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit Vertreterinnen und Vertretern der Feuerwehr sowie der Stadtverwaltung ins Gespräch zu kommen.

Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich. Sollten Unterstützungsbedarfe für die Teilnahme an der Veranstaltung bestehen, wird um eine vorherige Mitteilung gebeten. (es)

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