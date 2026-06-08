Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Ein seit sechs Jahren Gesuchter muss in Haft

Basel (ots)

Die Bundespolizei hat einen 34-Jährigen an der Schweizer Grenze festgenommen. Der Mann muss nun für 804 Tage in Haft.

Am späten Samstagabend (06.06.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den rumänischen Staatsangehörigen am Badischen Bahnhof in Basel in einem Nachtzug Richtung Deutschland. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Ein Gericht verurteilte den Gesuchten im Jahr 2018 wegen schweren Bandendiebstahls in sieben Fällen zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt sechs Jahren. Nach Teilverbüßung der Haftstrafe, erfolgte im Jahr 2020 die Abschiebung in sein Heimatland. Da der Mann nun wieder nach Deutschland einreiste, muss er 804 Tage seiner damaligen Freiheitsstrafe verbüßen. Es erfolgte die Festnahme und die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell