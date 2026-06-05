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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Verurteilter Dieb bei Einreise festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Die Reise eines wegen des Diebstahls mit Waffen gesuchten Mannes, endete an der Schweizer Grenze. Jetzt verbüßt er eine mehrwöchige Haftstrafe.

Am Donnerstagabend (04.06.2026) kontrollierten Einsatzkräfte des deutschen Zolls den marokkanischen Staatsangehörigen an einem Grenzübergang in Weil am Rhein - Friedlingen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 23-Jährigen ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen des Diebstahls mit Waffen verurteilte ein Gericht den Mann im vergangenen Monat zu einer Geldstrafe, die dieser jedoch nicht bezahlte. Zuständigkeitshalber erfolgte die Übergabe an die Bundespolizei. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 600 Euro nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme und Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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