Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt verbotenes Pfefferspray sicher

Weil am Rhein (ots)

Bei den Grenzkontrollen an der Schweizer Grenze stellten die Einsatzkräfte ein in Deutschland nicht zugelassenes Pfefferspray sicher. Der Mann muss sich wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Waffengesetz verantworten.

Am Samstagnachmittag (06.06.2026) reiste der 16-jährige Schweizer Staatsangehörige über den Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen nach Deutschland ein. Die Kontrolle des Mannes ergab, dass dieser ein Pfefferspray mit sich führte, welches nicht mit einem erforderlichen Prüfzeichen gekennzeichnet war. Da der Besitz eines solchen Pfeffersprays in Deutschland verboten ist, erfolgte die Sicherstellung und die Einleitung eines Strafverfahrens.

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