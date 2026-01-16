Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagmorgen wurde gegen einen 39-jährigen Autofahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Mann aus dem Donnersbergkreis wurde um 5:40 Uhr auf der B48 einer Kontrolle unterzogen, wobei Alkoholgeruch festgestellt wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Nach den bisherigen Ermittlungen befindet sich der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. |ank

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell