Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

Zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und weiteren Straftaten durch einen 43 Jahre alten Mann ist es am Freitagabend (17.07.2026) am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt gekommen.

Gegen 18:55 Uhr wurden zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit im Alter von 22 und 35 Jahren in der Bahnhofshalle auf den Mann aufmerksam, nachdem sich dieser ordnungsstörend verhalten haben soll. Als sie ihn des Bahnhofs verweisen wollten, reagierte der 43-jährige deutsche Staatsangehörige wohl umgehend aggressiv und beleidigte die Sicherheitsmitarbeiter, ebenfalls mit deutscher Staatsangehörigkeit, verbal. Hinzugezogene Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den Aggressor vor Ort an und kontrollierten ihn. Im Verlauf der weiteren Maßnahmen leistete der mit über 2,6 Promille alkoholisierte 43-Jährige Widerstand, weshalb er gefesselt wurde. Weiterhin bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Beamten. Durch den Vorfall wurde ein Polizist leicht verletzt, verblieb jedoch weiterhin dienstfähig.

Aufgrund seines Verhaltens wurde der Tatverdächtige kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Zudem wird gegen ihn, nun unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes und der Bedrohung, ermittelt.

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