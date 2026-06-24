Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Hohen Sachschaden bei Telefontrickbetrug verhindert: Mutmaßlichen Goldabholer festgenommen

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (23.06.2026) an der Birkenwaldstraße einen 22 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, an einem Telefontrickbetrug beteiligt gewesen zu sein. Eine Seniorin aus dem Stadtteil Nord erhielt am Dienstag einen Anruf eines angeblichen Polizisten, der ihm vorgaukelte, seine Tochter habe einen Unfall gebaut, bei dem ein Kind ums Leben kam. Durch Zahlung einer Kaution könne angeblich ihre Haft abgewendet werden. Daraufhin fuhr die Frau zu einem Edelmetallhändler und leerte ihr Schließfach, in dem sich schätzungsweise Gold im Wert eines sechsstelligen Eurobetrags befand. Eine aufmerksame Mitarbeiterin des Edelmetallhändlers bemerkte den Betrug und alarmierte die Polizei. Diese nahm anschließend an der Birkenwaldstraße den 22-jährigen Tatverdächtigen fest, der mutmaßlich das Gold abholen wollte. Der Mann mit serbischer Staatsangehörigkeit wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch (24.06.2026) einem Haftrichter vorgeführt.

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