Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 15-Jährige sexuell belästigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Heilbronn (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am späten Freitagabend (17.07.2026) in einem Metropolexpress in Richtung Bad Friedrichshall gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich eine 15 Jahre alte Reisende gegen 22:45 Uhr am Hauptbahnhof in Heilbronn, als sie von dem Unbekannten angesprochen und am Arm berührt wurde. Als die 15-Jährige anschließend in den Metropolexpress einstieg, soll sie der mutmaßliche Täter unvermittelt von hinten im Intimbereich und an den Brüsten berührt haben. Anschließend fuhr die Geschädigte mit deutscher Staatsangehörigkeit mit dem Zug nach Bad Friedrichshall, wo der Sachverhalt der Polizei gemeldet wurde. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen ca. 1,70m großen Mann gehandelt haben, welcher wohl gebrochen Deutsch sprach.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

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