Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperliche Auseinandersetzung in der S-Bahn

Stuttgart (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 16 und 17 Jahren ist es am frühen Sonntagmorgen (19.07.2026) in einer S-Bahn der Linie S2 zwischen dem Bahnhof Bad Cannstatt und dem Hauptbahnhof Stuttgart gekommen.

Zeugenaussagen zufolge gerieten die beiden Männer mit marokkanischer Staatsangehörigkeit gegen 07:25 Uhr während der Fahrt zunächst in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf soll der Ältere seinen Kontrahenten mit Fäusten und Tritten gegen den Kopf geschlagen bzw. getreten haben. Umstehende Reisende versuchten nach derzeitigem Kenntnisstand, den 17-Jährigen von weiteren Angriffen abzuhalten, wobei eine Reisende mit einem Tierabwehrspray in Richtung des Angreifers sprühte. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei trafen die beiden Männer beim Halt der S2 im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs an. Der 17-Jährige widersetzte sich hierbei den Maßnahmen der eingesetzten Beamten und versuchte, diese zu treten, ohne sie jedoch zu treffen. Des Weiteren war er im Besitz einer geringen Menge an Betäubungsmitteln. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung brachte den 16-Jährigen aktuellen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der bundespolizeilichen Ermittlungen. Diese dauern an.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegengenommen.

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