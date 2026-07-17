PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter nach Fahrausweiskontrolle beleidigt und bespuckt

Herbolzheim (Jagst) (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16.07.2026) kam es in einem Zug auf der Strecke von Plochingen in Richtung Osterburken zu einer Beleidigung zum Nachteil eines Zugbegleiters. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Vorfall gegen 17:10 Uhr, kurz vor dem Bahnhof Herbolzheim (Jagst). Eine 51-jährige ukrainische Staatsangehörige soll mit einer Fahrausweiskontrolle nicht einverstanden gewesen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge warf sie zunächst ihren Fahrausweis auf den Boden. In der Folge entwickelte sich ein verbaler Streit mit dem 26-jährigen deutschen Zugbegleiter. Im weiteren Verlauf soll die Tatverdächtige den Geschädigten mehrfach beleidigt und ihm anschließend ins Gesicht gespuckt haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen die 51-Jährige vor Ort an und unterzogen sie den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen. Nach deren Abschluss wurde sie auf freien Fuß entlassen. Die Bundespolizei hat gegen die Frau ein Ermittlungsverfahren unter andern wegen des Verdachts der Beleidigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Pressestelle
Janna Küntzle
Telefon: 0711 / 55049 - 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 12:11

    BPOLI S: Nach Treppenfahrt - unbekannter Fahrradfahrer löst Auseinandersetzung aus

    Stuttgart (ots) - Weil ein bislang unbekannter Fahrradfahrer am Mittwochabend (15.07.2026) am Hauptbahnhof Stuttgart einen Treppenabgang herunterfuhr, ist es im Anschluss zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Unbekannte gegen 20:30 Uhr die Treppen zum S-Bahnbereich hinunter, wobei er ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 12:06

    BPOLI S: Reisende auf Rolltreppe bestohlen

    Stuttgart (ots) - Zu einem Diebstahl durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Mittwochabend (15.07.2026) am Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich eine 34 Jahre alte Reisende gegen 18:50 Uhr auf einer Rolltreppe zum S-Bahnbereich. Währenddessen soll sich der Unbekannte von hinten an die 34-Jährige genähert und die Geldbörse aus dem auf dem Rücken getragenen Rucksack ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 10:36

    BPOLI S: Bedrohung am Bahnhof Reutlingen - Bundespolizei ermittelt

    Reutlingen (ots) - Am Montagnachmittag (14. Juli 2026) ist es am Bahnsteig 1 des Bahnhofs Reutlingen zu einer Bedrohung zum Nachteil zweier junger Frauen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 18-jähriger deutscher Staatsangehöriger gegen 15:55 Uhr zwei ebenfalls deutsche Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren aus bislang ungeklärten Gründen zunächst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren