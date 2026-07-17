Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter nach Fahrausweiskontrolle beleidigt und bespuckt

Herbolzheim (Jagst) (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16.07.2026) kam es in einem Zug auf der Strecke von Plochingen in Richtung Osterburken zu einer Beleidigung zum Nachteil eines Zugbegleiters. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Vorfall gegen 17:10 Uhr, kurz vor dem Bahnhof Herbolzheim (Jagst). Eine 51-jährige ukrainische Staatsangehörige soll mit einer Fahrausweiskontrolle nicht einverstanden gewesen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge warf sie zunächst ihren Fahrausweis auf den Boden. In der Folge entwickelte sich ein verbaler Streit mit dem 26-jährigen deutschen Zugbegleiter. Im weiteren Verlauf soll die Tatverdächtige den Geschädigten mehrfach beleidigt und ihm anschließend ins Gesicht gespuckt haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen die 51-Jährige vor Ort an und unterzogen sie den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen. Nach deren Abschluss wurde sie auf freien Fuß entlassen. Die Bundespolizei hat gegen die Frau ein Ermittlungsverfahren unter andern wegen des Verdachts der Beleidigung eingeleitet.

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