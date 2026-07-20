PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Diebstahl im Zug

Ulm (ots)

Zu einem Diebstahl durch eine bislang unbekannte Person ist es am Freitagvormittag (17.07.2026) in einem Intercity-Express in Richtung Ulm gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge suchte ein 26 Jahre alter Reisender gegen 10:30 Uhr während der Fahrt von Augsburg nach Ulm die Zugtoilette auf, wobei er seinen Rucksack samt Wertsachen an seinem Sitzplatz zurückließ. Nachdem er zurückgekehrt war, stellte er wohl das Fehlen seines Geldbeutels fest. Er erstattete in Ulm Anzeige bei der Bundespolizei.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Koffer und Handgepäck nie unbeaufsichtigt stehen zu lassen. Taschen- und Gepäckdiebe nutzen immer wieder die Unaufmerksamkeit von Reisenden aus, um Diebstähle zu begehen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 12:29

    BPOLI S: 15-Jährige sexuell belästigt - Bundespolizei sucht Zeugen

    Heilbronn (ots) - Zu einer sexuellen Belästigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am späten Freitagabend (17.07.2026) in einem Metropolexpress in Richtung Bad Friedrichshall gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich eine 15 Jahre alte Reisende gegen 22:45 Uhr am Hauptbahnhof in Heilbronn, als sie von dem Unbekannten angesprochen und am Arm ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 11:29

    BPOLI S: Zugbegleiter nach Fahrausweiskontrolle beleidigt und bespuckt

    Herbolzheim (Jagst) (ots) - Am Donnerstagnachmittag (16.07.2026) kam es in einem Zug auf der Strecke von Plochingen in Richtung Osterburken zu einer Beleidigung zum Nachteil eines Zugbegleiters. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Vorfall gegen 17:10 Uhr, kurz vor dem Bahnhof Herbolzheim (Jagst). Eine 51-jährige ukrainische Staatsangehörige soll mit ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 12:11

    BPOLI S: Nach Treppenfahrt - unbekannter Fahrradfahrer löst Auseinandersetzung aus

    Stuttgart (ots) - Weil ein bislang unbekannter Fahrradfahrer am Mittwochabend (15.07.2026) am Hauptbahnhof Stuttgart einen Treppenabgang herunterfuhr, ist es im Anschluss zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Unbekannte gegen 20:30 Uhr die Treppen zum S-Bahnbereich hinunter, wobei er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren