Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Diebstahl im Zug

Ulm (ots)

Zu einem Diebstahl durch eine bislang unbekannte Person ist es am Freitagvormittag (17.07.2026) in einem Intercity-Express in Richtung Ulm gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge suchte ein 26 Jahre alter Reisender gegen 10:30 Uhr während der Fahrt von Augsburg nach Ulm die Zugtoilette auf, wobei er seinen Rucksack samt Wertsachen an seinem Sitzplatz zurückließ. Nachdem er zurückgekehrt war, stellte er wohl das Fehlen seines Geldbeutels fest. Er erstattete in Ulm Anzeige bei der Bundespolizei.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Koffer und Handgepäck nie unbeaufsichtigt stehen zu lassen. Taschen- und Gepäckdiebe nutzen immer wieder die Unaufmerksamkeit von Reisenden aus, um Diebstähle zu begehen.

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