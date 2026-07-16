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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Treppenfahrt - unbekannter Fahrradfahrer löst Auseinandersetzung aus

Stuttgart (ots)

Weil ein bislang unbekannter Fahrradfahrer am Mittwochabend (15.07.2026) am Hauptbahnhof Stuttgart einen Treppenabgang herunterfuhr, ist es im Anschluss zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Unbekannte gegen 20:30 Uhr die Treppen zum S-Bahnbereich hinunter, wobei er mutmaßlich eine noch unbekannte Reisende gefährdete. Zwei 27-jährige Mitarbeiter der DB Sicherheit mit syrischer Staatsangehörigkeit beobachteten den Sachverhalt und wollten ihn des Bahnhofs verweisen. Der zwischen 30 und 35 Jahre alte Unbekannte, welcher wohl ein weißes Hemd, eine blaue Jeanshose sowie weiße Schuhe trug, soll sich hierüber uneinsichtig gezeigt haben, wodurch es zunächst zu Streitigkeiten und im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. In diese mischten sich nach derzeitigem Kenntnisstand ein 41 Jahre alter nicaraguanischer Staatsangerhöriger, sowie ein weiterer unbekannter Reisender ein. Im Gerangel wurde einem Mitarbeiter wohl der Schlagstock entrissen, weshalb es zum Einsatz von Pfefferspray kam. Anschließend flüchteten der Fahrradfahrer und der Reisende unerkannt. Letzterer trug Zeugenangaben zufolge ein rotes T-Shirt, eine graue Hose sowie graue Turnschuhe. Die genauen Tatumstände sind Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei.

Zeugen, insbesondere die unbekannte Reisende, welche mutmaßlich gefährdet wurde, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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