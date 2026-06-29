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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 90-jähriger Senior wird Opfer von Trickdiebin - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (27.06.2026) gegen 11:30 Uhr wurde ein 90-jähriger Senior auf einem Parkplatz eines Wohngebäudes in der Dresdener Straße in Sindelfingen Opfer eines Trickdiebstahls. Eine bislang noch unbekannte Täterin sprach den Senior, der an seinem Fahrzeug wartete, an und erkundigte sich mutmaßlich zum Schein nach dem Weg zum örtlichen Krankenhaus. Da angeblich ihr Vater verstorben sei, müsse sie nun dorthin. Im Weiteren verwickelte die Frau den Senior in ein Gespräch. Hierbei legte sie ihm eine Goldkette um den Hals sowie weiteren Schmuck, bei dem es sich augenscheinlich um keinen echten Goldschmuck handelte, in seine Hände. Nachdem der Senior der Unbekannte den Schmuck zurückgab, entfernte sich diese zu Fuß in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später stellte der Senior fest, dass ihm zwei Goldketten, die er um den Hals trug und einen vierstelligen Wert hatten, gestohlen wurden. Eine nachträgliche Fahndung mehrerer alarmierte Streifenwagenbesatzungen verlief ohne Erfolg. Die Täterin soll rund 50 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und von kräftiger Figur gewesen sein. Sie trug schwarze Lange Haare zu einem Pferdschwanz gebunden und war mit einem braunen langen Kleid bekleidet. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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