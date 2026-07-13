POL-HS: Einbruch in Sportlerheim
Hückelhoven-Ratheim (ots)
In der Nacht zu Sonntag (12. Juli) verschafften sich Einbrecher zwischen 2.20 Uhr und 8.25 Uhr an der Oberbrucher Straße gewaltsam Zutritt in ein Sportlerheim. Sie durchsuchten es nach Wertgegenständen und erbeuteten ersten Ermittlungen zufolge einen niedrigen dreistelligen Betrag an Bargeld aus der Vereinskasse.
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