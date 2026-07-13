POL-HS: Einbruch in Sportlerheim

Wegberg-Arsbeck (ots) - Samstagabend (11. Juli) schellte es in der Südstraße an der Haustür eines älteren Mannes. Als er die Tür öffnete, stellte sich eine bislang unbekannte Frau als angebliche Mitarbeiterin eines Pflegedienstes vor. Unter einem Vorwand gelang es ihr, dass der Senior sie in das Haus ließ. Als der Wegberger der Frau gestattete, kurz auf Toilette ...

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