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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Sportlerheim

Hückelhoven-Ratheim (ots)

In der Nacht zu Sonntag (12. Juli) verschafften sich Einbrecher zwischen 2.20 Uhr und 8.25 Uhr an der Oberbrucher Straße gewaltsam Zutritt in ein Sportlerheim. Sie durchsuchten es nach Wertgegenständen und erbeuteten ersten Ermittlungen zufolge einen niedrigen dreistelligen Betrag an Bargeld aus der Vereinskasse.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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