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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Abschlussmeldung: Feuer in leerstehender Villa gelöscht

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat den Einsatz an einer leerstehenden Villa in Barmen (siehe Pressemitteilungen www.presseportal.de/blaulicht/pm/115885/6315437 und www.presseportal.de/blaulicht/pm/115885/6315466) am Donnerstagnachmittag abgeschlossen. Zuvor war das Technische Hilfswerk (Ortsverband Wuppertal) der Feuerwehr bei den Nachlöscharbeiten zur Hilfe gekommen. Mit einem Teleskoplader des THW konnten die Einsatzkräfte an Stellen am Dach gelangen, die sie vorher nicht erreichen konnten. Sie lösten Dachpappenreste vom größtenteils abgebrannten Dach der Villa und löschten letzte Glutnester darunter. Nach Einschätzung des THW ist das Gebäude zwar standsicher, aber wegen akuter Einsturzgefahr im Inneren nicht zu betreten. Schon am späten Donnerstagvormittag konnte die Autobahnabfahrt Barmen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Gegen 17 Uhr war der Einsatz beendet - etwa 21 Stunden nach der ersten Alarmierung.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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