Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Einsatz in leerstehendem Industriegebäude

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr hat am Nachmittag (16.07.) ein Feuer in einem leerstehenden Industriegebäude im Stadtteil Barmen gelöscht. Die Einsatzkräfte, die in unmittelbarer Nähe immer noch an einer ebenfalls leerstehenden Villa (siehe Pressemitteilung www.presseportal.de/blaulicht/pm/115885/6315466) zu Gange waren, hörten gegen 13:30 explosionsartige Geräusche in der Nähe und alarmierten die Kollegen. Als die an dem Gebäude Ecke Carnaper/Hatzfelder Straße eintrafen, qualmte es aus Fenstern im zweiten Obergeschoss und es war Feuer zu sehen. Mehrere Fensterscheiben waren geborsten und die Scherben auf den Gehweg gefallen. Über die Drehleiter und ein Fenster verschaffte sich die Feuerwehr Zugang zu dem Gebäude. Es brannte zu diesem Zeitpunkt noch Unrat, den konnten die Einsatzkräfte mit kleinem Gerät löschen. Auch Teile der Balkenkonstruktion des Hauses hatten gebrannt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Nachdem das Glas aus den geborstenen Fenstern komplett entfernt wurde, konnte die Einsatzstelle an das Ordnungsamt übergeben werden, das jetzt das Gebäude sichern wird. Am Einsatz beteiligt war neben der Berufsfeuerwehr auch der Löschzug Dönberg der Freiwilligen Feuerwehr. Die Ermittlungen zur Brandursache sind Aufgabe der Polizei. Die Carnaper Straße war während des etwa anderthalbstündigen Einsatzes in Richtung Autobahn gesperrt. Schon gestern am frühen Abend hatte am selben Gebäude Unrat in einem umgekippten Schrank gebrannt.

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